Мобилизованных в России начали готовить страйкболисты

В Самарской области России боевую подготовку мобилизованных делегировали местной федерации страйкбола.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Руководитель местной федерации страйкбола Антон Птичкин утверждает, что через инструкторов прошли уже 600 человек. По меньшей мере еще столько же военнослужащих планируют научить перед отправкой на фронт в ближайшее время.

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Тренировки начались в октябре. По словам Птичкина, занятия проводят инструкторы, которые "прошли войну в Украине". Также он говорит, что эти тренировки проводят по инициативе федерации страйкбола, а не по просьбе военных. Якобы это была инициатива самих страйкболистов.

В тоже время, занятия проходят с одобрения и при поддержке самарского губернатора Дмитрия Азарова.

Дословно: "Мобилизованные попадают к страйболистам из частей, в которые их распределили из военкоматов. Занятия по боевой подготовке проходят на полигонах 2-й общевойсковой гвардейской армии и на базе самой федерации страйкбола.

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Графики тренировок согласовываются с командирами частей. По словам Птичкина, мобилизованных обучают тактике, оказанию первой помощи, эвакуации сослуживцев под огнем противника, обустройству позиции, а также ведению боевых действий в условиях пересеченной местности и городской застройки.

Оценить качество такой подготовки невозможно, но, как утверждает Птичкин, мобилизованных даже инструктируют, как вести себя под минометными обстрелами.

По его словам, новобранцев обстреливают страйкбольным минометом с наполнителем - шариками или горохом".

Предыстория: 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что вроде бы частичная мобилизация завершилась и на территорию Украины отправили уже 82 тысячи мобилизованных.