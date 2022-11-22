Путін, не виходячи з бункера, "відкрив" два криголами і завод із виробництва індички
Вівторок, 22 листопада 2022, 13:49
Російські пропагандистські ЗМІ відзвітували про те, що президент Росії Володимир Путін узяв участь у церемоніях підняття прапора РФ на атомному криголамі "Урал" і спуску на воду атомного криголама "Якутія" – щоправда, робив він це зі свого кабінету, по відеозв'язку.
Джерело: РИА Новости, RT, ТАСС
Пряма мова Путіна: "Спуск дозволяю. Приступайте".
Деталі: Президент країни-агресора дивився на спуск криголама по телевізору.
РоссЗМІ також показали, як Путін піднявся з крісла, коли почав звучати гімн РФ під час підняття прапора на атомному криголамі "Урал".
20 листопада Путін відкрив у Тюмені завод із виробництва індички – але так само, не виходячи з кабінету.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 18 листопада президент Росії Володимир Путін уперше за час війни особисто був присутній на засіданні Ради безпеки, а не вмикався по відеозв'язку.