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Путін, не виходячи з бункера, "відкрив" два криголами і завод із виробництва індички

Ірина БалачукВівторок, 22 листопада 2022, 12:49
Путін, не виходячи з бункера, відкрив два криголами і завод із виробництва індички
Путін з бункера дивиться, як вільно пливе криголам "Якутія". Скриншот з відео ТАСС

Російські пропагандистські ЗМІ відзвітували про те, що президент Росії Володимир Путін узяв участь у церемоніях підняття прапора РФ на атомному криголамі "Урал" і спуску на воду атомного криголама "Якутія" – щоправда, робив він це зі свого кабінету, по відеозв'язку.

Джерело: РИА Новости, RT, ТАСС

Пряма мова Путіна: "Спуск дозволяю. Приступайте".

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Деталі: Президент країни-агресора дивився на спуск криголама по телевізору.

РоссЗМІ також показали, як Путін піднявся з крісла, коли почав звучати гімн РФ під час підняття прапора на атомному криголамі "Урал".

20 листопада Путін відкрив у Тюмені завод із виробництва індички – але так само, не виходячи з кабінету.

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Теми: ПутінРосіявійна
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