Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін, не виходячи з бункера, "відкрив" два криголами і завод із виробництва індички

Ірина БалачукВівторок, 22 листопада 2022, 13:49
Путін з бункера дивиться, як вільно пливе криголам "Якутія". Скриншот з відео ТАСС

Російські пропагандистські ЗМІ відзвітували про те, що президент Росії Володимир Путін узяв участь у церемоніях підняття прапора РФ на атомному криголамі "Урал" і спуску на воду атомного криголама "Якутія" – щоправда, робив він це зі свого кабінету, по відеозв'язку.

Джерело: РИА Новости, RT, ТАСС

Пряма мова Путіна: "Спуск дозволяю. Приступайте".

Деталі: Президент країни-агресора дивився на спуск криголама по телевізору.

РоссЗМІ також показали, як Путін піднявся з крісла, коли почав звучати гімн РФ під час підняття прапора на атомному криголамі "Урал".

20 листопада Путін відкрив у Тюмені завод із виробництва індички – але так само, не виходячи з кабінету.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"

У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King

Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

фото, відеоСБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків

фото Окупанти вранці обстріляли Куп’янськ: загинули 2 людей

Усі новини...
Путін
Перед зустріччю G20 Путіну запропонували рамку "мирної угоди" - джерела
Війни нібито нема, а ветерани будуть: Путін підписав закон
Сенатор США: Путін не наважиться на застосування ядерної зброї
Останні новини
13:14
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
13:03
Росія витратила багато ракет, але продовжує їх виробляти - Повітряні сили
12:57
фото Окупанти обстріляли пожежну частину в Бахмуті: 3 поранених
12:45
"Не може бути компромісів зі злом": Ляшко відреагував на обстріл пологового
12:41
Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"
12:40
оновлено від 11:39Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, 5 пусків із Маріуполя - Кім
12:38
На соцвиплати з початку року спрямували понад 338 мільярдів
12:37
"Суспільство не проковтне": глава Федерації хокею теж йде зі складу НОК
12:31
Верховний суд Британії не дозволив Шотландії провести референдум про незалежність
12:20
Україна остаточно вийшла із залізничної угоди між країнами СНД
Усі новини...