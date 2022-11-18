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Путін уперше з початку війни провів засідання Радбезу очно

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 12:58
Путін уперше з початку війни провів засідання Радбезу очно
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін уперше за час війни особисто був присутній на засіданні Ради безпеки, а не вмикався по відеозв'язку.

Джерело: Медуза, РИА Новости, Агентство

Дослівно РИА Новости: "Оперативна нарада Радбезу була організована в очному форматі, хоча від початку пандемії коронавірусу Путін традиційно проводив такі засідання за допомогою відеоконференц-зв'язку, за винятком великих засідань Радбезу".

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Деталі: За даними "Агентства", попереднє очне засідання Радбезу за участю Путіна було 21 лютого – тоді обговорювали "визнання незалежності" псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

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Теми: ПутінРосіявійна
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