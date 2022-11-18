Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін уперше з початку війни провів засідання Радбезу очно

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 13:58
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін уперше за час війни особисто був присутній на засіданні Ради безпеки, я не вмикався по відеозв'язку.

Джерело: Медуза, РИА Новости, Агентство

Дослівно РИА Новости: "Оперативна нарада Радбезу була організована в очному форматі, хоча від початку пандемії коронавірусу Путін традиційно проводив такі засідання за допомогою відеоконференц-зв'язку, за винятком великих засідань Радбезу".

Деталі: За даними "Агентства", попереднє очне засідання Радбезу за участю Путіна було 21 лютого – тоді обговорювали "визнання незалежності" псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

Передісторія:

Теми: ПутінРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До Херсона прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці

Зеленський закликав партнерів проявити лідерство у реалізації 10 кроків "формули миру"

Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Усі новини...
Путін
Путін летить у Єреван на саміт ОДКБ
Ердоган обговорив із Путіним зерновий коридор і переговори з Україною
Путін зібрав Радбез поговорити про цивільну оборону
Останні новини
12:46
фотоСБУ викрила банду, яка пропонувала українським ухилянтам виїзд до Росії
12:35
Рейд зі снайперами, ніч у поліції, сусідка з сокирою і обіймами. Як син шукав батька у звільненому Херсоні
12:20
Ключ від тюрми народів - Дубинянський
12:17
відеоРятувальники показали, як засніжило українські Карпати
12:00
ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр
11:56
Президент Естонії: Захід не повинна лякати поразка Росії
11:44
Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя
11:30
Кузін розповів, скільки вакцин проти COVID-19 є в Україні
11:30
Кім Чен Ин стежив за запуском балістичної ракети з донькою, пригрозив США ядерною зброєю
11:21
До Херсона прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці
Усі новини...