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Путин, не выходя из бункера, "открыл" два ледокола и завод по производству индейки

Ирина БалачукВторник, 22 ноября 2022, 12:49
Путин, не выходя из бункера, открыл два ледокола и завод по производству индейки
Путин из бункера смотрит, как свободно плывет ледокол "Якутия". Скриншот из видео ТАСС

Российские пропагандистские СМИ отчитались о том, что президент России Владимир Путин принял участие в церемониях поднятия флага РФ на атомном ледоколе "Урал" и спуска на воду атомного ледокола "Якутия" – правда, делал он это из своего кабинета, по видеосвязи.

Источник: РИА Новости, RT, ТАСС

Прямая речь Путина: "Спуск разрешаю. Приступайте".

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Детали: Президент страны-агрессора смотрел на спуск ледокола по телевизору.

РоссСМИ также показали, как Путин поднялся из кресла, когда начал звучать гимн РФ во время поднятия флага на атомном ледоколе "Урал".

20 ноября Путин открыл в Тюмени завод по производству индейки – но так же, не выходя из кабинета.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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