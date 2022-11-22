СБУ затримала найманця РФ, який "вибивав голоси" з херсонців на "референдумі"

У звільненому від росіян Херсоні затримано колабаранта, який ходив по квартирах місцевих жителів для збору "правильних голосів", погрожуючи їм фізичною розправою.

Джерело: пресслужба Служба безпеки України

Деталі: За інформацією СБУ, чоловік є представником "виборчої комісії" окупантів – псевдоустанови, яка виконувала завдання росіян щодо організації і проведення незаконного референдуму.

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Для збору "голосів" місцевий житель обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за приєднання до РФ. У разі незгоди, він погрожував херсонцям фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду. Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів.

За інформацією слідства, чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських окупантків і пішов з ними на співпрацю. За це його призначили на "посаду" з грошовим "утриманням" за рахунок Росії.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації незаконних виборів на окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.