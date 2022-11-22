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СБУ задержала пособника РФ, который "выбивал голоса" из херсонцев на "референдуме"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 22 ноября 2022, 14:01
Задержанный, фото из пресс-службы СБУ

В освобожденном от россиян Херсоне задержан коллабарант, который ходил по квартирам местных жителей для сбора "правильных голосов", угрожая им физической расправой.

Источник: пресс-служба Служба безопасности Украины 

Детали: По информации СБУ, мужчина является представителем "избирательной комиссии" оккупантов – псевдоучреждения, которое выполняло задачи россиян по организации и проведению незаконного референдума.

Для сбора "голосов" местный житель обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призывал людей "проголосовать" за присоединение к РФ. В случае несогласия, он угрожал херсонцам физической расправой и звал "на помощь" вооруженных оккупантов, которые "дежурили" у подъезда.

Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал в местную оккупационную администрацию для дальнейшей фальсификации результатов. 

По информации следствия, мужчина еще в начале полномасштабного вторжения поддержал российских оккупантов и пошел с ними на сотрудничество. За это его назначили на "должность" с денежным "содержанием" за счет России.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации незаконных выборов на оккупированной территории, совершенная по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: ХерсонреферендумдеоккупацияСБУ
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