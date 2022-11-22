В Бєлгородській області РФ підірвалася автівка з цивільними, вони загинули

У прикордонній Бєлгородській області Росії в результаті підриву автомобіля на невідомому пристрої загинули два місцевих жителя.

Джерело: російське видання "Baza", губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Деталі: Вибух стався в районі вулиці Золочівка в селищі Старосілля поблизу кордону з Україною. "Фольксваген Поло" з водієм і пасажиром наїхав на невідомий предмет і підірвався. Вони загинули

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Загинули 67-річний Віктор Юрченко та 63-річна Катерина Юрченко. За попередньою інформацією, машина могла наїхати на міну або на якийсь інший снаряд.

Пряма мова Гладкова: "Подружня пара підірвалася на боєприпасі невстановленого зразка. Усі необхідні слідчі заходи проводяться, зокрема, щоб розібратися, як ця сім'я опинилася в селі".

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