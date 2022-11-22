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В Белгородской области РФ подорвалась машина с гражданскими, они погибли

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 14:28
скриншот

В приграничной Белгородской области России в результате подрыва автомобиля на неизвестном устройстве погибли два местных жителя.

Источник: российское издание "Baza", губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Детали: Взрыв произошел в районе улицы Золочевка в поселке Староселье. "Фольксваген Поло" с водителем и пассажиром наехал на неизвестный предмет и подорвался. Они погибли

Погибли 67-летний Виктор Юрченко и 63-летняя Екатерина Юрченко. По предварительной информации, машина могла наехать на мину или на какой-то другой снаряд.

Прямая речь Гладкова: "Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в частности, чтобы разобраться, как эта семья оказалась в селе".

Предыстория:

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник сообщил, что в области строят оборонную "засечную линию".

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Темы: Росcиявойна
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