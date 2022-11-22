Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ розслідує розкрадання на системі, яку Міноборони готується передати ЗСУ - нардеп

"Українська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 14:35

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують кримінальне провадження щодо розкрадання в особливо великих розмірах, вчинене військовими та посадовими особами під час виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

Джерело: народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин  із посиланням на відповідь на свій запит від НАБУ

Деталі: За словами нардепа, Антикорупційне бюро розслідує "цілий "букет" статей кримінального кодексу, вчинених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Зокрема, йдеться про оборудки із системою автоматизованого управління військом, які викрили розслідувачі програми Bihus Info. За інформацією журналістського розслідування, на цю систему в Міноборони витратили 4 роки і 600 млн грн.

Cуть "Дзвін-АС" полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Журналісти з’ясували, що в системі зразка 2020 року було стільки вад і проблем, що її впровадження в армії на той час було визнано недоцільним і неможливим.

Однак це не завадило Міноборони і далі розробляти сумнозвісний "Дзвін" і продовжувати витрачати на систему кошти з бюджету.

Нещодавно міністр оборони взагалі прозвітував парламенту "про завершення циклу державних випробувань автоматизованої системи управління стратегічного рівня ДКР "Дзвін" та "підготовку системи для постановки на постачання, зазначає Юрчишин.

ВІДЕО ДНЯ

Заступник голови антикорупційного комітету наголосив, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".

Також Юрчишин повідомив, що фракція "Голос" запросила міністра оборони на своє засідання для з’ясування всіх обставин розробки даної системи.

"Сподіваюся, ми про це дізнаємося від міністра Резнікова раніше, ніж з підозр НАБУ розробникам "Дзвону" та їх лобістам в армії", — підсумував нардеп.

 

Теми: НАБУМіноборони
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 12:40Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"

У Лаврова звинуватили Україну в "безбожності" після обшуків в УПЦ МП

Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King

Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

Усі новини...
НАБУ
"Забув" задекларувати 1,7 мільйона: САП повідомила про підозру чинному народному депутату
НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського
Коломойський відвідав НАБУ
Останні новини
13:26
оновлено від 12:40Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні
13:25
ЗМІ: Окупанти залишають на передовій військових, які критикують умови в армії РФ
13:22
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму
13:22
"До перемоги": МКІП зменшив бюджет на культуру і збільшив видатки на телемарафон
13:16
оновленоНа Дніпропетровщині спрацювала ППО, вибухи лунають на Полтавщині
13:14
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
13:03
Росія витратила багато ракет, але продовжує їх виробляти - Повітряні сили
12:57
фото Окупанти обстріляли пожежну частину в Бахмуті: 3 поранених
12:45
"Не може бути компромісів зі злом": Ляшко відреагував на обстріл пологового
12:41
Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"
Усі новини...