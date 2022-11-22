НАБУ розслідує розкрадання на системі, яку Міноборони готується передати ЗСУ - нардеп

Детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують кримінальне провадження щодо розкрадання в особливо великих розмірах, вчинене військовими та посадовими особами під час виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

Джерело: народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин із посиланням на відповідь на свій запит від НАБУ

Деталі: За словами нардепа, Антикорупційне бюро розслідує "цілий "букет" статей кримінального кодексу, вчинених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Реклама:

Зокрема, йдеться про оборудки із системою автоматизованого управління військом, які викрили розслідувачі програми Bihus Info. За інформацією журналістського розслідування, на цю систему в Міноборони витратили 4 роки і 600 млн грн.

Cуть "Дзвін-АС" полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Журналісти з’ясували, що в системі зразка 2020 року було стільки вад і проблем, що її впровадження в армії на той час було визнано недоцільним і неможливим.

Однак це не завадило Міноборони і далі розробляти сумнозвісний "Дзвін" і продовжувати витрачати на систему кошти з бюджету.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно міністр оборони взагалі прозвітував парламенту "про завершення циклу державних випробувань автоматизованої системи управління стратегічного рівня ДКР "Дзвін" та "підготовку системи для постановки на постачання, зазначає Юрчишин.

Заступник голови антикорупційного комітету наголосив, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".

Також Юрчишин повідомив, що фракція "Голос" запросила міністра оборони на своє засідання для з’ясування всіх обставин розробки даної системи.

"Сподіваюся, ми про це дізнаємося від міністра Резнікова раніше, ніж з підозр НАБУ розробникам "Дзвону" та їх лобістам в армії", — підсумував нардеп.