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НАБУ расследует хищения на системе, которую Минобороны готовится передать ВСУ - нардеп

"Украинская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 14:35

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство о хищении в особо крупных размерах, совершенное военными и должностными лицами при выполнении опытно-конструкторских работ "Дзвін-АС".

Источник: народный депутат фракции "Голос", первый заместитель председателя парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин со ссылкой на ответ на свой запрос от НАБУ

Детали: По словам нардепа, Антикоррупционное бюро расследует "целый "букет" статей уголовного кодекса, совершенных при выполнении ОКР "Дзвін-АС": растрату в особо крупных размерах, халатное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе - военными лицами.

В частности, речь идет о сделках с системой автоматизированного управления войском, которые разоблачили расследователи программы Bihus Info. По информации журналистского расследования, на эту систему в Минобороны потратили 4 года и 600 млн грн.

Суть "Дзвін-АС" заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного руководства Вооруженными силами Украины. Журналисты выяснили, что в системе образца 2020 года было столько изъянов и проблем, что ее внедрение в армии в то время было признано нецелесообразным и невозможным.

Однако это не помешало Минобороны и дальше разрабатывать печально известный "Дзвін" и продолжать тратить на систему средства из бюджета.

Недавно министр обороны вообще отчитался парламенту "о завершении цикла государственных испытаний автоматизированной системы управления стратегического уровня "ДКР "Дзвін" и подготовке системы для постановки на поставку, отмечает Юрчишин.

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Заместитель председателя антикоррупционного комитета подчеркнул, что развертывание в армии системы, которая фигурирует в расследовании НАБУ, "в наиболее ответственный момент войны может привести к фатальным последствиям".

Также Юрчишин сообщил, что фракция "Голос" пригласила министра обороны на свое заседание для выяснения всех обстоятельств разработки данной системы.

"Надеюсь, мы об этом узнаем от министра Резникова раньше, чем из подозрений НАБУ разработчикам системы "Дзвін" и их лоббистам в армии", - подытожил нардеп.

 

Темы: НАБУМинобороны
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