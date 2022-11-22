Академік РФ дорікнув українцям, що вони не можуть без туалетного паперу і хамона

Академік Російської академії наук та екс-сенатор Бурятії Арнольд Тулохонов у відкритому листі звинуватив українців у тому, що ті не можуть жити без благ цивілізації, а також у "кровожерливості" щодо бурятів, які воюють в Україні у складі російських військ.

Джерело: "Дождь"

Деталі: У листі академік написав, що начебто його родич потрапив у полон, і за його повернення "зажадали 300 тисяч рублів". Далі він почав розповідати, як стверджується, у відповідь на лист українського колеги, що отримавши суму військові все одно "стратили" родича, а ще одного бурята "кастрували". "І все це тільки за те, що вони буряти", - каже Тулохонов.

Також російському академіку не сподобалось, що українці, як він стверджує, "не можуть жити" без туалетного паперу і хамона.

"Ми, сибіряки, звикли жити без особливого достатку… Мій учитель академік В.А.Коптюг у важкі 90-ті роки говорив, що росіяни за потреби можуть купити мішок картоплі і цукру, заготовити дрова, самі відремонтувати будь-який прилад і жити далі. Зовсім інші потреби у наших супротивників, які не можуть жити без туалетного паперу, хамона, камамбера. Тепер ваша черга жити при свічках і палити багаття", - написав російський академік.