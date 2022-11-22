Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Академік РФ дорікнув українцям, що вони не можуть без туалетного паперу і хамона

Станіслав ПогоріловВівторок, 22 листопада 2022, 14:44
Академік РФ дорікнув українцям, що вони не можуть без туалетного паперу і хамона
Арнольд Тулохонов, фото: сайта міста Тулуна

Академік Російської академії наук та екс-сенатор Бурятії Арнольд Тулохонов у відкритому листі звинуватив українців у тому, що ті не можуть жити без благ цивілізації, а також у "кровожерливості" щодо бурятів, які воюють в Україні у складі російських військ.

Джерело: "Дождь"

Деталі: У листі академік написав, що начебто його родич потрапив у полон, і за його повернення "зажадали 300 тисяч рублів". Далі він почав розповідати, як стверджується, у відповідь на лист українського колеги, що отримавши суму військові все одно "стратили" родича, а ще одного бурята "кастрували". "І все це тільки за те, що вони буряти", - каже Тулохонов.

Реклама:

Також російському академіку не сподобалось, що українці, як він стверджує, "не можуть жити" без туалетного паперу і хамона.

"Ми, сибіряки, звикли жити без особливого достатку… Мій учитель академік В.А.Коптюг у важкі 90-ті роки говорив, що росіяни за потреби можуть купити мішок картоплі і цукру, заготовити дрова, самі відремонтувати будь-який прилад і жити далі. Зовсім інші потреби у наших супротивників, які не можуть жити без туалетного паперу, хамона, камамбера. Тепер ваша черга жити при свічках і палити багаття", - написав російський академік.

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: