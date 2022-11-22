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Академик РФ упрекнул украинцев, что они не могут без туалетной бумаги и хамона

Станислав ПогориловВторник, 22 ноября 2022, 14:44
Академик РФ упрекнул украинцев, что они не могут без туалетной бумаги и хамона
Арнольд Тулохонов, фото: сайта города Тулуна

Академик Российской академии наук и экс-сенатор Бурятии Арнольд Тулохонов в открытом письме обвинил украинцев в том, что те не могут жить без благ цивилизации, а также в "кровожадности" в отношении бурятов, которые воюют в Украине в составе российских войск.

Источник: "Дождь"

Детали: В письме академик написал, что якобы его родственник попал в плен, и за его возвращение "потребовали 300 тысяч рублей". Далее он начал рассказывать, как утверждается, в ответ на письмо украинского коллеги, что получив сумму военные все равно "казнили" родственника, а еще одного бурята "кастрировали". "И все это только за то, что они буряты", - говорит Тулохонов.

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Также российскому академику не понравилось, что украинцы, как он утверждает, "не могут жить" без туалетной бумаги и хамона.

"Мы, сибиряки, привыкли жить без особого достатка... Мой учитель академик В.А.Коптюг в тяжелые 90-е годы говорил, что россияне при необходимости могут купить мешок картошки и сахара, заготовить дрова, сами отремонтировать любой прибор и жить дальше. Совсем другие потребности у наших противников, которые не могут жить без туалетной бумаги, хамона, камамбера. Теперь ваша очередь жить при свечах и жечь костры", - написал российский академик.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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