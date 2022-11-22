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Росіяни продовжують обстрілювати Херсон: влучили в газопровід, загинула людина

Валентина РоманенкоВівторок, 22 листопада 2022, 14:53

Внаслідок денних обстрілів російськими окупантами Херсона, через влучання в газопровід загинула ще одна людина.

Джерело: начальниця міської військової адміністраціїА Галина Лугова в коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Сталось це о 12:01, снаряд влучив у газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз".

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Деталі: За даними кореспондентів "Суспільного" у Херсоні, на 15-ту годину в місті пролунало понад 10 вибухів.

За словами Лугової, 22 листопада обстріли відбуваються без перестанку.

Пряма мова: "Станом на 15.00 відомо, що російська армія влучила в 11 точок у місті. Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі. Було також попадання в магістральний газопровід. Відомо про трьох загиблих, одну поранену людину та одна - знаходиться під завалом".

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Теми: Херсонвійна
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