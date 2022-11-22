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Росіяни вночі та зранку били по Херсону, зросла кількість загиблих та поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 11:03
Росіяни вночі та зранку били по Херсону, зросла кількість загиблих та поранених
Наслідки обстрілу Херсона 21 листопада, фото Суспільне

Російські окупанти завдали нових ударів по цивільній інфраструктурі Херсона, всього відомо про двох загиблих та семеро поранених в місті.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, Суспільне з посиланням на коментар центру екстреної медичної допомоги, коментар начальниці міської військової адміністрації Галини Лугової та заяву голови Херсонської в в ефірі загальнонаціонального марафону

Пряма мова Соболевського: "Вночі та вранці знову були прильоти по цивільній інфраструктурі, на щастя, без жертв".

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Деталі: Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що станом на ранок 22 листопада внаслідок російських обстрілів в місті загинуло двоє людей та семеро отримали поранення. За його словами, російські окупанти стріляють із ствольної артилерії, мінометів та РСЗО. 

В центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що загиблі від російських обстрілів: 61-річна жінка, яка отримала вибухову черепно-мозкову травму та поранення обох гомілок та 37 річний чоловік з травмою шиї та пошкодження судин. Він стояв на балконі, коли снаряд влучив у квартиру.

Начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що росіяни постійно обстрілюють місто з лівого берега. За її словами, були влучення у Дніпровському районі, у районі Консервного заводу та на площі Корабелів. Зруйновані будинки. 

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Зокрема, поранення отримала жителька Дніпровського району, куди близько сьомої ранку у житловий будинок влучив російський снаряд. Ще одна жінка отримала поранення через влучення снаряда у будинки у центрі Херсона. 

Поранені доставлені до лікарні. В деяких будинках повилітало скло у вікнах, пошкодженні покрівлі, в одному з будинків зайнялась покрівля. Там працюють рятувальники, Також вранці було пошкоджено відділення "Нової пошти" по Кіндійському шосе, як повідомила Лугова. 

Крім того, за її словами, під російські обстріли потрапили жителі Антонівки. Там мінометний снаряд влучив у будинок, внаслідок чого одна людина отримала легке поранення.

"Військові РФ в Дніпровському районі обстріляли житловий квартал. Троє людей отримали тяжкі поранення. Також відомо, що до лікарні привезли чоловіка, з діагнозом вибухова травма, йому ампутували ноги", – додала вона. 

Що цьому передувало:

  • 20 листопада російські загарбники обстріляли мікрорайони звільненого Херсона. Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок на Острові легко поранило чоловіка. 
  • Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.  

Теми: Херсонвійнажертви
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