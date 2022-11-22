Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вночі та зранку били по Херсону, зросла кількість загиблих та поранених

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 22 листопада 2022, 12:03
Наслідки обстрілу Херсона 21 листопада, фото Суспільне

Російські окупанти завдали нових ударів по цивільній інфраструктурі Херсона, всього відомо про двох загиблих та семеро поранених в місті.

Джерело: перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram, Суспільне з посиланням на коментар центру екстреної медичної допомоги, коментар начальниці міської військової адміністрації Галини Лугової та заяву голови Херсонської в в ефірі загальнонаціонального марафону

Пряма мова Соболевського: "Вночі та вранці знову були прильоти по цивільній інфраструктурі, на щастя, без жертв".

Деталі: Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич уточнив, що станом на ранок 22 листопада внаслідок російських обстрілів в місті загинуло двоє людей та семеро отримали поранення. За його словами, російські окупанти стріляють із ствольної артилерії, мінометів та РСЗО. 

В центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що загиблі від російських обстрілів: 61-річна жінка, яка отримала вибухову черепно-мозкову травму та поранення обох гомілок та 37 річний чоловік з травмою шиї та пошкодження судин. Він стояв на балконі, коли снаряд влучив у квартиру.

Начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що росіяни постійно обстрілюють місто з лівого берега. За її словами, були влучення у Дніпровському районі, у районі Консервного заводу та на площі Корабелів. Зруйновані будинки. 

Зокрема, поранення отримала жителька Дніпровського району, куди близько сьомої ранку у житловий будинок влучив російський снаряд. Ще одна жінка отримала поранення через влучення снаряда у будинки у центрі Херсона. 

ВІДЕО ДНЯ

Поранені доставлені до лікарні. В деяких будинках повилітало скло у вікнах, пошкодженні покрівлі, в одному з будинків зайнялась покрівля. Там працюють рятувальники, Також вранці було пошкоджено відділення "Нової пошти" по Кіндійському шосе, як повідомила Лугова. 

Крім того, за її словами, під російські обстріли потрапили жителі Антонівки. Там мінометний снаряд влучив у будинок, внаслідок чого одна людина отримала легке поранення.

"Військові РФ в Дніпровському районі обстріляли житловий квартал. Троє людей отримали тяжкі поранення. Також відомо, що до лікарні привезли чоловіка, з діагнозом вибухова травма, йому ампутували ноги", – додала вона. 

Що цьому передувало:

  • 20 листопада російські загарбники обстріляли мікрорайони звільненого Херсона. Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок на Острові легко поранило чоловіка. 
  • Через обстріл Херсона й сусідньої Антонівки 21 листопада загинула одна людина, щонайменше четверо людей потрапили в лікарню.  

Теми: Херсонвійнажертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Британія вперше передає Україні гелікоптери Sea King

Джонсон: У Парижі до останнього не вірили у війну, Берлін хотів швидкої поразки України

фото, відеоСБУ оглянула 350 споруд УПЦ МП: знайшли підозрілих росіян, гроші і літературу для промивання мізків

фото Окупанти вранці обстріляли Куп’янськ: загинули 2 людей

Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область – ISW

фотоРосіяни вдарили ракетами по пологовому відділенні на Запоріжжі, загинуло немовля – ОВА

Усі новини...
Херсон
Загарбники у Херсоні спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі – The Guardian
Херсонців закликають поїхати на зиму туди, де безпечніше: виїзд і житло безкоштовні
Випалена земля: як бізнес повертається на Херсонщину та хто ще в окупації
Останні новини
11:19
фотоБританець зловив 30-кілограмову "золоту рибку"
11:18
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби
11:08
фотоПриватБанк відкрив відділення у найбільшому мікрорайоні звільненого Херсона
10:54
У Херсоні окупанти влаштували катівню в офісному центрі – утримували патріотів і навіть підлітків
10:50
Митниця пояснила правила для ввезення генераторів в Україну 
10:48
Окупанти перетворили на казарми школи у Запорізькій області – Спротив
10:48
На Миколаївщині оголосили полювання на корегувальників вогню: дають по $100 за інформацію
10:45
Кількість виданих мікрокредитів зросла більш ніж утричі – дослідження
10:43
З початком морозів: Гайдай анонсує позитивні новини від ЗСУ на Луганщині
10:33
Нафта дорожчає: падіння запасів у США переважує побоювання щодо попиту в Китаї
Усі новини...