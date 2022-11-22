Россияне продолжают обстреливать Херсон: попали в газопровод, погиб человек

В результате дневных обстрелов российскими оккупантами Херсона, из-за попадания в газопровод погиб еще один человек.

Источник: начальница городской военной администрации Галина Луговая в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Произошло это в 12:01, снаряд попал в газопровод. У нас есть, к сожалению, один погибший. Но город продолжают обстреливать даже сейчас".

Детали: По данным корреспондентов "Суспільного" в Херсоне, на 15 часов в городе прозвучало более 10 взрывов.

По словам Луговой, 22 ноября обстрелы происходят без остановки.

Прямая речь: "По состоянию на 15.00 известно, что российская армия попала в 11 точек в городе. В результате обстрелов повреждено немало домов частного сектора, после прилета произошли два пожара. Было также попадание в магистральный газопровод. Известно о трех погибших, один человек ранен и один - находится под завалом".