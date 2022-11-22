Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з переобраним колегою з Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим та привітав із перемогою на виборах.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Привітав президента Казахстану Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах.

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Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх українсько-казахстанських відносин".

Деталі: Зеленський також подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану.

Нагадаємо: 21 листопада Центральна виборча комісія Казахстану повідомила, що на виборах перемагає з великим відривом Токаєв.