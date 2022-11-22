Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах
Вторник, 22 ноября 2022, 16:51
Президент Владимир Зеленский пообщался с переизбранным коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил с победой на выборах.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах.
Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних украинско-казахстанских отношений".
Детали: Зеленский также поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана.
Напомним: 21 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила, что на выборах побеждает с большим отрывом Токаев.