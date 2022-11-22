Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах

Президент Владимир Зеленский пообщался с переизбранным коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и поздравил с победой на выборах.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах.

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Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних украинско-казахстанских отношений".

Детали: Зеленский также поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана.

Напомним: 21 ноября Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила, что на выборах побеждает с большим отрывом Токаев.