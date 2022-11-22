Роналду покинув "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" офіційно повідомив, що португалець Кріштіану Роналду залишає клуб "за взаємною згодою".

Джерело: сайт клубу

Дослівно: "Клуб дякує йому за величезний внесок, який він зробив протягом двох років на "Олд Траффорд", забивши 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його сім'ї всього найкращого в майбутньому.

Реклама:

Усі в "Манчестер Юнайтед" зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хага та спільній роботі для досягнення успіху на полі".

Нагадаємо: У вересні 2021 року Роналду двічі забив у першому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед".