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Роналду покинув "Манчестер Юнайтед"

Роман ПетренкоВівторок, 22 листопада 2022, 18:41
Роналду покинув Манчестер Юнайтед
фото getty

"Манчестер Юнайтед" офіційно повідомив, що португалець Кріштіану Роналду залишає клуб "за взаємною згодою".

Джерело: сайт клубу

Дослівно: "Клуб дякує йому за величезний внесок, який він зробив протягом двох років на "Олд Траффорд", забивши 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його сім'ї всього найкращого в майбутньому.

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Усі в "Манчестер Юнайтед" зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хага та спільній роботі для досягнення успіху на полі".

Нагадаємо: У вересні 2021 року Роналду двічі забив у першому матчі після повернення в "Манчестер Юнайтед".

Теми: футболспорт
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