Роналду покинул "Манчестер Юнайтед"
Вторник, 22 ноября 2022, 18:41
"Манчестер Юнайтед" официально сообщил, что португалец Криштиану Роналду покидает клуб "по взаимному согласию".
Источник: сайт клуба
Дословно: "Клуб благодарит его за огромный вклад, который он сделал в течение двух лет на "Олд Траффорд", забив 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.
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Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле".
Напомним: Криштиану Роналду дважды забил в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед".