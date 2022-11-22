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У Сімферополі звільненого за пісню про "Байрактар" викладача арештували за "Червону калину" – ЗМІ

Катерина ТищенкоВівторок, 22 листопада 2022, 21:01
Андрій Білозеров, скріншот відео окупаційної "поліції" Криму після затримання у вересні

В окупованому Сімферополі колишнього викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова побили і заарештували на 14 діб через пісню "Червона калина" в соцмережі "Вконтакте".

Джерело: російське видання "Холод"

Деталі: Як розповів "Холоду" Білозеров, 28 жовтня о 6:10 ранку до нього в гуртожиток прийшли силовики.

"Мене обличчям у підлогу, практично без одягу, в одних трусах, вибачте, кладуть, надягають наручники і починають бити ногами по нирках, по животу, по грудях. Куди попали – туди й ударили", – описав він своє затримання.

Викладач розповів, що силовики наступали йому на голову ногами і пошкодили мочки вух. Також, за словами Білозерова, один зі співробітників "без жодних підстав" ударив його в обличчя.

Силовики конфіскували у Білозерова ноутбук, телефон і документи, зокрема український паспорт, дипломи, трудову і санітарну книжки.

Після затримання Білозерова доправили до Центру протидії екстремізму в Сімферополі, де на нього склали протокол про використання нацистської символіки (стаття 20.3 КпАП) через українську пісню "Червона калина", опубліковану на сторінці Білозерова у "Вконтакте".

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Також на нього склали протокол про опір під час затримання (стаття 19.3 КпАП). Білозерову дали 14 діб арешту (протоколи є в розпорядженні "Холода").

У вересні Білозерова заарештували на 13 діб і звільнили з технікуму. Приводом став ролик, на якому викладач і кілька студентів дивляться відео, на тлі якого звучить українська пісня про безпілотник Bayraktar.

Вилучені документи Білозерову досі не повернули, незважаючи на те, що він писав скарги до Слідчого комітету Сімферополя, і тепер без них він не може працевлаштуватися.

"Мене не візьмуть на нову роботу, я не можу підтвердити, що 23 роки працював у сфері освіти", - пояснив колишній викладач.

Що передувало: У вересні Бахчисарайський районний суд притягнув до відповідальності шістьох учасників весілля, на якому лунали українські пісні, зокрема "Червона калина".

Теми: Сімферопольосвітаокупація
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