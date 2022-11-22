В Симферополе уволенного за песню о "Байрактаре" преподавателя арестовали за "Червону калину" - СМИ

В оккупированном Симферополе бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова избили и арестовали на 14 суток из-за песни "Червона калина" в соцсети "Вконтакте".

Источник: российское издание "Холод"

Детали: Как рассказал "Холоду" Белозеров, 28 октября в 6:10 утра к нему в общежитие пришли силовики.

"Меня лицом в пол, практически без одежды, в одних трусах, извините, кладут, надевают наручники и начинают бить ногами по почкам, по животу, по груди. Куда попали — туда и ударили", — описал он свое задержание.

Преподаватель рассказал, что силовики наступали ему на голову ногами и повредили мочки ушей. Также, по словам Белозерова, один из сотрудников "безо всяких оснований" ударил его в лицо.

Силовики конфисковали у Белозерова ноутбук, телефон и документы, в том числе украинский паспорт, дипломы, трудовую и санитарную книжки.

После задержания Белозерова доставили в Центр противодействия экстремизму в Симферополе, где на него составили протокол об использовании нацистской символики (статья 20.3 КоАП) из-за украинской песни "Червона калина", опубликованной на странице Белозерова во Вконтакте.

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Также на него составили протокол о сопротивлении при задержании (статья 19.3 КоАП). Белозерову дали 14 суток ареста (протоколы есть в распоряжении "Холода").

В сентябре Белозерова арестовали на 13 суток и уволили из техникума. Поводом стал ролик, на котором преподаватель и несколько студентов смотрят видео, на фоне которого звучит украинская песня про беспилотник Bayraktar.

Изъятые документы Белозерову до сих пор не вернули, несмотря на то, что он писал жалобы в Следственный комитет Симферополя, и теперь без них он не может трудоустроиться.

"Меня не возьмут на новую работу, я не могу подтвердить, что 23 года работал в сфере образования", — объяснил бывший преподаватель.

Что предшествовало: В сентябре Бахчисарайский районный суд привлек к ответственности шестерых участников свадьбы, на которой звучали украинские песни, в частности "Червона калина".