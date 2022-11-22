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Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 22 листопада 2022, 20:14
Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - зазначив Блінкен у своєму Twitter.

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Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. Відповідна резолюція була одноголосно ухвалена на щорічній сесії в Мадриді.

Теми: СШАБлінкенНАТО
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