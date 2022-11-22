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Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО

"Европейская правда"Вторник, 22 ноября 2022, 21:14
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте в конце ноября обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после телефонного разговора с генсеком Альянса, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей министров иностранных дел НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", - отметил Блинкен в своем Twitter.

Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября 2022 года. Заседание будет проходить под председательством Столтенберга.

Напомним, 21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом. Ответная резолюция была единогласно принята на ежегодной сессии в Мадриде.

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Темы: СШАБлинкенНАТО
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