День ЧС-22: Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії, Франція розгромила Австралію

На третій день Чемпіонату світу 2022 в Катарі відбулося 4 матчі – Саудівська Аравія та Франція переграли своїх суперників, а інші дві зустрічі завершилися внічию.

Джерело: УП з посиланням на трансляції матчів

Деталі: Третій ігровий день почався з сенсації. Саудівська Аравія вирвала перемогу в одного з фаворитів турніру – Аргентини 2:1.

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Аргентинці пішли на перерву у статусі переможців завдяки голу лідера команди Лео Мессі з пенальті на 10 хвилині. Ще три голи Аргентини були скасовані – після перегляду повторів виявилося, що були порушені правила.

У другому таймі Саудівська Аравія забиває обидва м’ячі, перервавши аргентинцям безпрограшну серію з 36 матчів.

Король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд оголосив 23 листопада вихідним днем в країні, щоб громадяни відзначили перемогу.

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У другій зустрічі команди Данії та Тунісу не виявили переможця 0:0. Данці по грі домінували над суперником – володіння м’ячем 61% до 39% та удари в площину воріт 6 до 1, проте не змогли вивести гру до перемоги.

Проте попри таку різницю в статистиці, Туніс зіграв краще, ніж від нього очікували, заробивши собі один бал.

Третій матч – між Мексикою та Польщею – також завершився внічию 0:0.

Поляки могли перемогти, проте воротар мексиканців Гільєрмо Очоа на 58 хвилині відбив пенальті від гравця "Барселони" та лідера збірної Польщі Роберта Левандовського.

Гравці Мексики завдали вдвічі більше ударів у площину воріт: 4 до 2, проте голів не було.

Завершальний матч ігрового дня теж почався з сенсації – збірна Австралії на 9 хвилині забиває ще одному фаворитові – Франції. Проте вже через 2 хвилин пропустила у свої ворота два м’ячі, а потім ще два – на 68 та 72 хвилинах гри, 4:1.

До речі, Олів’є Жіру, забивши два голи, наздогнав найкращого бомбардира Франції – легендарного Тьєррі Андрі, тепер у них по 51 голу за збірну.

Нагадаємо: На другий день Чемпіонату світу 2022 року в Катарі Англія та Нідерланди перемогли Іран і Сенегал, а США та Уельс зіграли в нічию.