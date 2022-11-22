День ЧМ-22: Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии, Франция разгромила Австралию

На третий день Чемпионата мира 2022 в Катаре состоялось 4 матча - Саудовская Аравия и Франция переиграли своих соперников, а остальные две встречи завершились вничью.

Источник: УП со ссылкой на трансляции матчей

Детали: Третий игровой день начался с сенсации. Саудовская Аравия вырвала победу у одного из фаворитов турнира - Аргентины 2:1.

Аргентинцы ушли на перерыв в статусе победителей благодаря голу лидера команды Лео Месси с пенальти на 10 минуте. Еще три гола Аргентины были отменены - после просмотра повторов оказалось, что были нарушены правила.

Во втором тайме Саудовская Аравия забивает оба мяча, прервав аргентинцам беспроигрышную серию из 36 матчей.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным днем в стране, чтобы граждане отметили победу.

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Во второй встрече команды Дании и Туниса не выявили победителя 0:0. Датчане по игре доминировали над соперником - владение мячом 61% к 39% и удары в створ ворот 6 к 1, однако не смогли вывести игру к победе.

Однако несмотря на такую разницу в статистике, Тунис сыграл лучше, чем от него ожидали, заработав себе один балл.

Третий матч - между Мексикой и Польшей - также завершился вничью 0:0.

Поляки могли победить, однако вратарь мексиканцев Гильермо Очоа на 58 минуте отразил пенальти от игрока "Барселоны" и лидера сборной Польши Роберта Левандовски.

Игроки Мексики нанесли вдвое больше ударов в створ ворот: 4 к 2, однако голов не было.

Завершающий матч игрового дня тоже начался с сенсации - сборная Австралии на 9 минуте забивает еще одному фавориту - Франции. Однако уже через 2 минут пропустила в свои ворота два мяча, а затем еще два - на 68 и 72 минутах игры, 4:1.

Кстати, Оливье Жиру, забив два гола, догнал лучшего бомбардира Франции - легендарного Тьерри Андри, теперь у них по 51 голу за сборную.

Напомним: На второй день Чемпионата мира 2022 года в Катаре Англия и Нидерланды победили Иран и Сенегал, а США и Уэльс сыграли в ничью.