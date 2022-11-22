Флот морських дронів допомагають будувати люди з 93 країн – Зеленський

До збору коштів на морські дрони для України на платформі United24 долучилися люди з 93 країн.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони.

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Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців.

Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн. Український флот морських дронів поступово будуємо".

Що передувало: 5 листопада Зеленський повідомив, що Україна запускає новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.