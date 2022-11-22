Флот морських дронів допомагають будувати люди з 93 країн – Зеленський
Вівторок, 22 листопада 2022, 22:36
До збору коштів на морські дрони для України на платформі United24 долучилися люди з 93 країн.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони.
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Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців.
Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн. Український флот морських дронів поступово будуємо".
Що передувало: 5 листопада Зеленський повідомив, що Україна запускає новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.
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