Флот морських дронів допомагають будувати люди з 93 країн – Зеленський

До збору коштів на морські дрони для України на платформі United24 долучилися люди з 93 країн.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони.

Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців.

Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн. Український флот морських дронів поступово будуємо".

Що передувало: 5 листопада Зеленський повідомив, що Україна запускає новий фандрейзинговий напрямок в рамках платформи United24 – збір коштів для флоту морських дронів.