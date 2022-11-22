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Флот морских дронов помогают строить люди из 93 стран – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 22:36
Флот морских дронов помогают строить люди из 93 стран – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

К сбору средств на морские дроны для Украины на платформе United24 присоединились люди из 93 стран.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На нашей фандрейзинговой платформе United24 очень активно аккумулируем средства на морские дроны.

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Единение, как всегда, дает отличный результат. Обычные люди. Более 50 украинских компаний. Международные бизнесы. Плюс наши литовские друзья. Плюс сообщество айтишников.

Всего к этой нашей инициативе присоединились люди из 93 стран. Украинский флот морских дронов постепенно строим".

Что предшествовало: 5 ноября Зеленский сообщил, что Украина запускает новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 – сбор средств для флота морских дронов.

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Темы: Зеленскийоружиеденьги
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