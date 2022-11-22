Флот морских дронов помогают строить люди из 93 стран – Зеленский

К сбору средств на морские дроны для Украины на платформе United24 присоединились люди из 93 стран.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На нашей фандрейзинговой платформе United24 очень активно аккумулируем средства на морские дроны.

Единение, как всегда, дает отличный результат. Обычные люди. Более 50 украинских компаний. Международные бизнесы. Плюс наши литовские друзья. Плюс сообщество айтишников.

Всего к этой нашей инициативе присоединились люди из 93 стран. Украинский флот морских дронов постепенно строим".

Что предшествовало: 5 ноября Зеленский сообщил, что Украина запускает новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 – сбор средств для флота морских дронов.