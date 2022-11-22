Флот морских дронов помогают строить люди из 93 стран – Зеленский
Вторник, 22 ноября 2022, 22:36
К сбору средств на морские дроны для Украины на платформе United24 присоединились люди из 93 стран.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "На нашей фандрейзинговой платформе United24 очень активно аккумулируем средства на морские дроны.
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Единение, как всегда, дает отличный результат. Обычные люди. Более 50 украинских компаний. Международные бизнесы. Плюс наши литовские друзья. Плюс сообщество айтишников.
Всего к этой нашей инициативе присоединились люди из 93 стран. Украинский флот морских дронов постепенно строим".
Что предшествовало: 5 ноября Зеленский сообщил, что Украина запускает новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 – сбор средств для флота морских дронов.
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