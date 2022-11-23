Болсонару оспаривает результаты президентских выборов, которые проиграл – Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.

Источник: Reuters

Детали: Как отмечает издание, в жалобе, которую избирательные органы "встретили скептически", Болсонару отметил, что некоторые голоса должны быть "признаны недействительными".

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Обжалованию Болсонару не прогнозируют успеха, поскольку победа Лулы была признана Высшим избирательным судом страны, признана ведущими бразильскими политиками и международными союзниками.

Но, пишет Reuters, это может подтолкнуть небольшое, но решительное движение протеста, которое пока что отказывается признать результаты выборов.

В постановлении Верховного суда, с которым ознакомлено издание, отмечается, что правая избирательная коалиция Болсонару должна представить свой полный аудит обоих туров голосования в прошлом месяце в течение 24 часов. В противном случае суд отклонит жалобу.

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"В старых моделях машин для голосования были признаки серьезных сбоев, которые порождают неопределенность и делают невозможным проверку полученных результатов", - говорится в жалобе союзников Болсонару.

Бразильская партия социал-демократии, традиционный соперник Болсонару и его политической силы, назвала жалобу "бессмысленной", заявив, что ей будут противостоять "институты, международное сообщество и бразильское общество".

Болсонару хранил публичное молчание в течение почти 48 часов после объявления результатов выборов 30 октября и до сих пор не признал своего поражения, хотя уполномочил свое правительство начать подготовку к президентскому переходу.

Что предшествовало:Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.