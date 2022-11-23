Болсонару оспаривает результаты президентских выборов, которые проиграл – Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.

Источник: Reuters

Детали: Как отмечает издание, в жалобе, которую избирательные органы "встретили скептически", Болсонару отметил, что некоторые голоса должны быть "признаны недействительными".

Обжалованию Болсонару не прогнозируют успеха, поскольку победа Лулы была признана Высшим избирательным судом страны, признана ведущими бразильскими политиками и международными союзниками.

Но, пишет Reuters, это может подтолкнуть небольшое, но решительное движение протеста, которое пока что отказывается признать результаты выборов.

В постановлении Верховного суда, с которым ознакомлено издание, отмечается, что правая избирательная коалиция Болсонару должна представить свой полный аудит обоих туров голосования в прошлом месяце в течение 24 часов. В противном случае суд отклонит жалобу.

"В старых моделях машин для голосования были признаки серьезных сбоев, которые порождают неопределенность и делают невозможным проверку полученных результатов", - говорится в жалобе союзников Болсонару.

ВИДЕО ДНЯ

Бразильская партия социал-демократии, традиционный соперник Болсонару и его политической силы, назвала жалобу "бессмысленной", заявив, что ей будут противостоять "институты, международное сообщество и бразильское общество".

Болсонару хранил публичное молчание в течение почти 48 часов после объявления результатов выборов 30 октября и до сих пор не признал своего поражения, хотя уполномочил свое правительство начать подготовку к президентскому переходу.

Что предшествовало:Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.