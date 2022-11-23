Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Болсонару оспаривает результаты президентских выборов, которые проиграл – Reuters

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 02:48
Болсонару оспаривает результаты президентских выборов, которые проиграл – Reuters
фото: Marcos Corrêa/PR/Flickr

Президент Бразилии Жаир Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл в прошлом месяце своему сопернику Луису Инасио Лули да Силве.

Источник: Reuters

Детали: Как отмечает издание, в жалобе, которую избирательные органы "встретили скептически", Болсонару отметил, что некоторые голоса должны быть "признаны недействительными".

Реклама:

Обжалованию Болсонару не прогнозируют успеха, поскольку победа Лулы была признана Высшим избирательным судом страны, признана ведущими бразильскими политиками и международными союзниками.

Но, пишет Reuters, это может подтолкнуть небольшое, но решительное движение протеста, которое пока что отказывается признать результаты выборов.

В постановлении Верховного суда, с которым ознакомлено издание, отмечается, что правая избирательная коалиция Болсонару должна представить свой полный аудит обоих туров голосования в прошлом месяце в течение 24 часов. В противном случае суд отклонит жалобу.

ВИДЕО ДНЯ

"В старых моделях машин для голосования были признаки серьезных сбоев, которые порождают неопределенность и делают невозможным проверку полученных результатов", - говорится в жалобе союзников Болсонару.

Бразильская партия социал-демократии, традиционный соперник Болсонару и его политической силы, назвала жалобу "бессмысленной", заявив, что ей будут противостоять "институты, международное сообщество и бразильское общество".

Болсонару хранил публичное молчание в течение почти 48 часов после объявления результатов выборов 30 октября и до сих пор не признал своего поражения, хотя уполномочил свое правительство начать подготовку к президентскому переходу.

Что предшествовало:Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонару на одних из самых значимых выборах в истории страны.

Темы: Бразилиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бразилия
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
Увидел "холодную войну" – президент Бразилии неоднозначно высказался об Украине
Бразилия способна вернуть Россию к "зерновому соглашению" — Блинкен
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: