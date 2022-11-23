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Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область – ISW

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 05:50
ілюстративне фото Getty Images

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області Росії

Джерело: ISW

Деталі: За висновками інституту, Кремль, схоже, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області (РФ), ймовірно, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.

При цьому ISW зазначає, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп'янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії "Засічна" на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.

А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що "Вагнер" будує "Засічну лінію" після зміни назви з "Лінії Вагнера", оскільки "багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії "Вагнер".

Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

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"Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах", – переконані експерти ISW.

В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Кремль може створювати інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області.
  • Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, все ще загрожуватимуть українській інфраструктурі.
  • Російські військові, ймовірно, намагаються поповнити свій арсенал високоточних систем озброєння.
  • Білоруський прем'єр-міністр здійснив візит до Ірану для обговорення економічного співробітництва та можливих зв’язків у сфері безпеки.
  • Пересування загарбників вказує на те, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей.
  • Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки.
  • Окупаційна влада Криму демонструвала підвищене занепокоєння ударами українських військових по російських наземних лініях зв'язку на півострові, а також бойовими діями на Кінбурнській косі, що тривають.
  • Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони (МО) Росії.
  • Російські джерела продовжують поширювати інформацію про примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.

Теми: Росіявійна
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