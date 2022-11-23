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Вночі по громадах Дніпропетровщини ударили понад 30 ворожих снарядів

Ольга Глущенко Середа, 23 листопада 2022, 07:50
наслідки обстрілів, ілюстративне фото з тг Резніченка

Вночі росіяни вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області – Покровську і Марганецьку.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів.

Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів".

Деталі: За даними Резніченка, люди не постраждали.

Відповідні служби уточнюють деталі обстрілів.

Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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