Вночі по громадах Дніпропетровщини ударили понад 30 ворожих снарядів
Середа, 23 листопада 2022, 07:50
Вночі росіяни вкотре обстріляли з "Градів" та важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області – Покровську і Марганецьку.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів.
Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів".
Деталі: За даними Резніченка, люди не постраждали.
Відповідні служби уточнюють деталі обстрілів.