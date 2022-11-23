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Ночью по громадам Днепропетровщины ударили более 30 вражеских снарядов

Ольга ГлущенкоСреда, 23 ноября 2022, 07:50
последствия обстрелов, иллюстративное фото с тг Резниченко

Ночью россияне в очередной раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии две громады в Днепропетровской области - Покровскую и Марганецкую.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов.

Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов".

Детали: По данным Резниченко, люди не пострадали.

Службы уточняют детали обстрелов.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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