Ночью по громадам Днепропетровщины ударили более 30 вражеских снарядов

Ночью россияне в очередной раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии две громады в Днепропетровской области - Покровскую и Марганецкую.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов.

Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов".

Детали: По данным Резниченко, люди не пострадали.

Службы уточняют детали обстрелов.