Ночью по громадам Днепропетровщины ударили более 30 вражеских снарядов
Среда, 23 ноября 2022, 07:50
Ночью россияне в очередной раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии две громады в Днепропетровской области - Покровскую и Марганецкую.
Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко
Прямая речь: "По ночным общинам ударили более 30 вражеских снарядов.
Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов".
Детали: По данным Резниченко, люди не пострадали.
Службы уточняют детали обстрелов.