Окупанти вранці обстріляли Куп’янськ: загинули 2 людей

Тут і далі фото з Telegram Тимошенка

Двоє людей загинули та ще 2 дістали поранення у результаті російського обстрілу міста Куп’янськ на Харківщині вранці 23 листопада.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Куп’янськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці".

Деталі: Тимошенко уточнив, що загинули перехожі.

Голова ОВА також додав, що протягом доби окупанти обстрілювати і прифронтові райони Харківщини.

Але, за словами Синєгубова, ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії.

Зокрема, росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці, але ДРГ знешкодили.