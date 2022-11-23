Окупанти вранці обстріляли Куп’янськ: загинули 2 людей
Двоє людей загинули та ще 2 дістали поранення у результаті російського обстрілу міста Куп’янськ на Харківщині вранці 23 листопада.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Куп’янськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці".
Деталі: Тимошенко уточнив, що загинули перехожі.
Голова ОВА також додав, що протягом доби окупанти обстрілювати і прифронтові райони Харківщини.
Але, за словами Синєгубова, ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії.
Зокрема, росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці, але ДРГ знешкодили.