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Оккупанты утром обстреляли Купянск: погибли 2 человека

Ирина БалачукСреда, 23 ноября 2022, 08:54
Здесь и далее фото из Telegram Тимошенко

Два человека погибли и еще 2 получили ранения в результате российского обстрела города Купянск на Харьковщине утром 23 ноября.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Очередные акты терроризма россиян. Около 07:40 состоялся обстрел в г. Купянск. Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, 1 – оказали помощь на месте". 

 

Детали: Тимошенко уточнил, что погибли прохожие. 

 

Глава ОВА также добавил, что в течение суток оккупанты обстреливали и прифронтовые районы Харьковской области. 

 

Но, по словам Синегубова, ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. 

 

В частности, россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы, но ДРГ обезвредили.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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