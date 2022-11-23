Оккупанты утром обстреляли Купянск: погибли 2 человека

Здесь и далее фото из Telegram Тимошенко

Два человека погибли и еще 2 получили ранения в результате российского обстрела города Купянск на Харьковщине утром 23 ноября.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Очередные акты терроризма россиян. Около 07:40 состоялся обстрел в г. Купянск. Поврежден 9-ти этажный жилой дом, здание поликлиники. К сожалению, погибли 2 человека – женщина 55 лет и мужчина 68 лет, 1 человек – госпитализирован, 1 – оказали помощь на месте".

Реклама:

Детали: Тимошенко уточнил, что погибли прохожие.

Глава ОВА также добавил, что в течение суток оккупанты обстреливали и прифронтовые районы Харьковской области.

Но, по словам Синегубова, ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы, но ДРГ обезвредили.