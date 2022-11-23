Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: РФ майже вичерпала запаси іранських дронів, цілить в енергетику і медустанови

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 09:14

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, вже майже вичерпала свої запаси іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні і намагатиметься їх поповнити.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що починаючи з вересня Росія, ймовірно, запустила проти України сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва. Це була суміш БПЛА односторонньої атаки (OWA) і більш традиційних озброєних систем багаторазового використання.

Реклама:

Росія в основному використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей і української електромережі.

"Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації", - йдеться в огляді.

На думку британської розвідки, Росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були нейтралізовані.

ВІДЕО ДНЯ

"З 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА OWA. Росія, мабуть, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, намагатиметься їх поповнити. Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виробляти нові крилаті ракети всередині країни", - стверджує британська розвідка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран та Росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території.

Теми: Росіявійнабезпілотникирозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Мер Москви заявив про масовану атаку дронів на Центральний федеральний округ
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: