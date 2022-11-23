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Британська розвідка: РФ майже вичерпала запаси іранських дронів, цілить в енергетику і медустанови

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 23 листопада 2022, 10:14

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, вже майже вичерпала свої запаси іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні і намагатиметься їх поповнити.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що починаючи з вересня Росія, ймовірно, запустила проти України сотні безпілотних літальних апаратів (БПЛА) іранського виробництва. Це була суміш БПЛА односторонньої атаки (OWA) і більш традиційних озброєних систем багаторазового використання.

Росія в основному використовувала цю зброю проти тактичних військових цілей і української електромережі.

"Проте останнім часом російське командування, ймовірно, також хотіло, щоб БПЛА іранського виробництва надавали пріоритет медичним установам як можливим цілям і вражали їх керованими боєприпасами у разі ідентифікації", - йдеться в огляді.

На думку британської розвідки, Росія могла проводити кампанію з використання БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА були нейтралізовані.

"З 17 листопада 2022 року не було публічних повідомлень про удари БПЛА OWA. Росія, мабуть, майже вичерпала свої поточні запаси, але, ймовірно, намагатиметься їх поповнити. Росія, ймовірно, може закуповувати БПЛА з-за кордону швидше, ніж вона може виробляти нові крилаті ракети всередині країни", - стверджує британська розвідка.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран та Росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території.

Теми: Росіявійнабезпілотникирозвідка
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