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Британская разведка: РФ почти исчерпала запасы иранских дронов, целит в энергетику и медучреждения

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 23 ноября 2022, 09:14

По данным британской разведки, Россия, вероятно, уже почти исчерпала свои запасы иранских дронов-камикадзе для ударов по Украине и будет пытаться их пополнить.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Отмечается, что начиная с сентября, Россия, вероятно, запустила против Украины сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иранского производства. Это была смесь БПЛА односторонней атаки (OWA) и более традиционных вооруженных систем многоразового использования.

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Россия в основном использовала это оружие против тактических военных целей и украинской электросети.

"Однако в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства предоставляли приоритет медицинским учреждениям как возможным целям и поражали их управляемыми боеприпасами в случае идентификации" - говорится в обзоре.

По мнению британской разведки, Россия могла кампанию по использованию БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были нейтрализованы.

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"С 17 ноября 2022 года не было публичных сообщений об ударах БПЛА OWA. Россия, вероятно, почти исчерпала свои текущие запасы, но, вероятно, будет пытаться их пополнить. Россия, вероятно, может закупать БПЛА из-за рубежа быстрее, чем она может производить новые крылатые ракеты внутри страны" - утверждает британская разведка.

Ранее СМИ сообщали, что Иран и Россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории.

Темы: Росcиявойнабеспилотникиразведка
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