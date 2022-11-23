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На Миколаївщині оголосили полювання на корегувальників вогню: дають по $100 за інформацію

Станіслав ПогоріловСереда, 23 листопада 2022, 10:48
Фото: Миколаївська облдержадміністрація

Влада Миколаївщини оголосила винагороду у $100 за інформацію про кожний з фактів щодо ворожих корегувальників вогню і розказала, яку інформацію потрібно подати у кожному випадку.

Джерело: пресслужба Миколаївської облдержадміністрації

Дослівно: "Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів. Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм".

Деталі: Про виявлені факти необхідно повідомляти на пошту: 100otkima@gmail.com, подаючи такі відомості:

  1. Ініціали особи, яка здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ініціали, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).
  2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.
  3. Ініціали заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації можна буде отримати винагороду у розмірі $100.

Що було раніше: 22 листопада голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три населені пункти, які знаходяться на Кінбурнській косі.

Теми: Миколаївська областьвійнаУкраїнаРосія
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