На Миколаївщині оголосили полювання на корегувальників вогню: дають по $100 за інформацію
Влада Миколаївщини оголосила винагороду у $100 за інформацію про кожний з фактів щодо ворожих корегувальників вогню і розказала, яку інформацію потрібно подати у кожному випадку.
Джерело: пресслужба Миколаївської облдержадміністрації
Дослівно: "Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів. Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФ та допомагають їм".
Деталі: Про виявлені факти необхідно повідомляти на пошту: 100otkima@gmail.com, подаючи такі відомості:
- Ініціали особи, яка здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ініціали, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).
- Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.
- Ініціали заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.
Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації можна буде отримати винагороду у розмірі $100.
Що було раніше: 22 листопада голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що для повної деокупації Миколаївської області залишилося звільнити три населені пункти, які знаходяться на Кінбурнській косі.