На Николаевщине объявили охоту на корректировщиков огня: дают по $100 за информацию
Власти Николаевской области объявили вознаграждение в $100 за информацию о каждом из фактов о вражеских корректировщиках огня и рассказали, какую информацию нужно подать в каждом случае.
Источник: пресс-служба Николаевской облгосадминистрации
Дословно: "Помоги сохранить Николаевскую область от обстрелов. Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им".
Детали: О выявленных фактах необходимо сообщать на почту: 100otkima@gmail.com, подавая следующие сведения:
- Инициалы лица, которое сдает оккупанту места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага (инициалы, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).
- Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.
- Инициалы заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.
После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации можно будет получить вознаграждение в размере $100.
Что предшествовало: 22 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три населенных пункта, которые находятся на Кинбурнской косе.