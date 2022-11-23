На Николаевщине объявили охоту на корректировщиков огня: дают по $100 за информацию

Власти Николаевской области объявили вознаграждение в $100 за информацию о каждом из фактов о вражеских корректировщиках огня и рассказали, какую информацию нужно подать в каждом случае.

Источник: пресс-служба Николаевской облгосадминистрации

Дословно: "Помоги сохранить Николаевскую область от обстрелов. Предоставьте сведения на лиц, которые по вашему мнению корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им".

Детали: О выявленных фактах необходимо сообщать на почту: 100otkima@gmail.com, подавая следующие сведения:

Инициалы лица, которое сдает оккупанту места нахождения украинских военных или корректирует огонь врага (инициалы, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность). Подробное описание события или фактов, при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ. Инициалы заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

После детальной проверки и подтверждения предоставленной информации можно будет получить вознаграждение в размере $100.

Что предшествовало: 22 ноября глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что для полной деоккупации Николаевской области осталось освободить три населенных пункта, которые находятся на Кинбурнской косе.