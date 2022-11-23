Злетіли стратегічні бомбардувальники РФ, не менше 15 пусків ракет по Україні

Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, можливий ракетний удар. Станом на 13.20 було не менше 15 пусків російських ракет.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Одеса/Миколаїв/Херсон потенційна загроза ракетних ударів з 12-00. Будуть пуски - скажу. 9 шт ту-95 злетіли".

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Деталі: На брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" Кім зазначив, що станом на 12-ту годину ракет в українському небі немає, але загроза залишається.

Оновлено: О 12.28 голова Миколаївської ОВА повідомив про 5 пусків, однак з інших літаків - з території тимчасово окупованого Маріуполя.

Станом на 13.14 повітряна тривога оголошена по всій материковій Україні.

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За попередніми даними Повітряних сил, станом на 13.20 було зафіксовано не менше 15 пусків російських ракет.