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Взлетели стратегические бомбардировщики РФ, не менее 15 пусков ракет по Украине

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 12:26
Взлетели стратегические бомбардировщики РФ, не менее 15 пусков ракет по Украине
Ту-95. иллюстративное фото из Википедии

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, возможен ракетный удар. По состоянию на 13.20 было не менее 15 пусков российских ракет.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00. Будут пуски - скажу. 9 шт ту-95 взлетели".

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Детали: На брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" Ким отметил, что по состоянию на 12 часов ракет в украинском небе нет, но угроза остается.

Обновлено: В 12.28 глава Николаевской ОГА сообщил о 5 пусках, однако с других самолетов - с территории временно оккупированного Мариуполя.

По состоянию на 13.14 воздушная тревога объявлена по всей материковой Украине.

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По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 13.20 было зафиксировано не менее 15 пусков российских ракет.

Темы: война
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