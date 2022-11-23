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Взлетели стратегические бомбардировщики РФ, не менее 15 пусков ракет по Украине

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 13:26
Ту-95. иллюстративное фото из Википедии

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, возможен ракетный удар. По состоянию на 13.20 было не менее 15 пусков российских ракет.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Одесса/Николаев/Херсон потенциальная угроза ракетных ударов с 12-00. Будут пуски - скажу. 9 шт ту-95 взлетели".

Детали: На брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" Ким отметил, что по состоянию на 12 часов ракет в украинском небе нет, но угроза остается.

Обновлено: В 12.28 глава Николаевской ОГА сообщил о 5 пусках, однако с других самолетов - с территории временно оккупированного Мариуполя.

По состоянию на 13.14 воздушная тревога объявлена по всей материковой Украине.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 13.20 было зафиксировано не менее 15 пусков российских ракет.

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Темы: война
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