По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Станом на 13:12 в усіх регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: Першою в цій хвилі попереджень повітряну тривогу оголосила Донецька область (12:17), останньою – Чернівецька (13:12).

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У Києві повітряна тривога з 12:46, у Київській області – з 12:48.

Повідомляється, що у Дніпропетровській області спрацювала система ППО. У Кременчуцькому районі на Полтавщині також.

Також чутно звуки вибуху в деокупованому Херсоні, повідолмяє "Суспільне".

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За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, а також здійснила 5 пусків із літаків над територією тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область).