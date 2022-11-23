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По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 12:14

Станом на 13:12 в усіх регіонах України оголошено повітряну тривогу. 

Джерело: карта повітряних тривог

Деталі: Першою в цій хвилі попереджень повітряну тривогу оголосила Донецька область (12:17), останньою – Чернівецька (13:12). 

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У Києві повітряна тривога з 12:46, у Київській області – з 12:48.

Повідомляється, що у Дніпропетровській області спрацювала система ППО. У Кременчуцькому районі на Полтавщині також. 

Також чутно звуки вибуху в деокупованому Херсоні, повідолмяє "Суспільне".

ВІДЕО ДНЯ

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, а також здійснила 5 пусків із літаків над територією тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область).

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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