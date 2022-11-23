По всій Україні оголошено повітряну тривогу
Середа, 23 листопада 2022, 13:14
Станом на 13:12 в усіх регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Джерело: карта повітряних тривог
Деталі: Першою в цій хвилі попереджень повітряну тривогу оголосила Донецька область (12:17), останньою – Чернівецька (13:12).
У Києві повітряна тривога з 12:46, у Київській області – з 12:48.
Повідомляється, що у Дніпропетровській області спрацювала система ППО. У Кременчуцькому районі на Полтавщині також.
Також чутно звуки вибуху в деокупованому Херсоні, повідолмяє "Суспільне".
За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, а також здійснила 5 пусків із літаків над територією тимчасово окупованого Маріуполя (Донецька область).
ВІДЕО ДНЯ