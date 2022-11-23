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Кличко не виключив евакуації частини Києва: "Найважча зима з часів Другої світової"

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 11:41
Кличко не виключив евакуації частини Києва: Найважча зима з часів Другої світової
Віталій Кличко, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що частину жителів столиці України доведеться евакуювати у випадку погіршення ситуації з електроенергією і сильних холодів. 

Джерело: Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню BILD

Деталі: Через ракетні удари Росії по критично важливих об'єктах інфраструктури України та необхідність заощаджуючи електроенергію Кличко говорить про "найгіршу зиму з часів Другої світової війни", бо відтоді Київ не переживав такої "жахливої зими".

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Столиці доводить кожні кілька годин відключати світло в окремих районах, інакше система буде перевантажена.

Пряма мова: "Путін хоче змусити людей тікати зі столиці, атакуючи цивільну інфраструктуру. Але він домагається протилежного!..

Ми повинні готуватися і до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще холоднішою. Тоді доведеться евакуювати частину міста, – але ми не хочемо, щоб до цього дійшло!".

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Деталі: Відключення електроенергії – це не просто відсутність світла: водопостачання та опалення тоді також обмежені, ліфти не працюють, усе зупиняється.

Мер сподівається на подальшу підтримку з боку Німеччини та Європи: "Ми дуже вдячні за системи захисту, але нам потрібно більше, особливо для інших міст України. Окрім зброї, нам також вкрай необхідні генератори, захисний одяг та інші гуманітарні вантажі".

Кличко не вважає, що Володимир Путін досягає своїх цілей, підриваючи інфраструктуру України.

Пряма мова: "Він (президент РФ – ред.) хоче залякати людей, змусити їх мерзнути, без світла, щоб люди тиснули на Зеленського, щоб він здався. Але цього не станеться. Моє враження: люди будуть тільки злитися, ставати більш рішучими. Ми не помремо і не втечемо, як цього хоче Путін…

Ми робимо все, працюємо цілодобово. Ми не будемо просто збирати речі і тікати на Захід, як цього хоче Путін. Він стільки разів помилявся у цій війні. Він знову помиляється".

Цьому передувало: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що коли був перший ракетний удар по Києву, йому пропонували евакуювати Київ – але він не погодився на це, зокрема, через ризик повторного наступу росіян на столицю в такому випадку.

Теми: КиївевакуаціявійнаВіталій Кличко
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