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Кличко не исключил эвакуации части Киева: "Самая тяжелая зима со времен Второй мировой"

Елена РощинаСреда, 23 ноября 2022, 12:41
Виталий Кличко, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Городской глава Киева Виталий Кличко не исключает, что часть жителей столицы Украины придется эвакуировать в случае ухудшения ситуации с электроэнергией и сильных холодов.

Источник: Виталий Кличко в интервью немецкому изданию BILD

Детали: Из-за ракетных ударов России по критически важным объектам инфраструктуры Украины и необходимости экономии электроэнергии Кличко говорит о "худшей зиме со времен Второй мировой войны", потому что с тех пор Киев не переживал такой "ужасной зимы".

Столице приходится каждые несколько часов отключать свет в отдельных районах, в противном случае система будет перегружена.

Прямая речь: "Путин хочет заставить людей бежать из столицы, атакуя гражданскую инфраструктуру. Но он добивается противоположного!..

Мы должны готовиться и к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще холоднее. Тогда придется эвакуировать часть города – но мы не хотим, чтобы до этого дошло!".

Детали: Отключение электроэнергии – это не просто отсутствие света: водоснабжение и отопление также ограничены, лифты не работают, все останавливается.

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Мэр надеется на дальнейшую поддержку со стороны Германии и Европы: "Мы очень благодарны за системы защиты, но нам нужно больше, особенно для других городов Украины. Кроме оружия нам также крайне необходимы генераторы, защитная одежда и другие гуманитарные грузы".

Кличко не считает, что Владимир Путин добивается своих целей, подрывая инфраструктуру.

Прямая речь: "Он (президент РФ – ред.) хочет запугать людей, заставить их мерзнуть, без света, чтобы люди давили на Зеленского, чтобы он сдался. Но этого не произойдет. Мне кажется: люди будут только злиться, становиться более решительными. Мы не умрем и не сбежим, как этого хочет Путин…

Мы делаем все, работаем круглосуточно. Мы не будем просто собирать вещи и бежать на Запад, как этого хочет Путин. Он столько раз ошибался в этой войне. Он снова ошибается".

Этому предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что когда был первый ракетный удар по Киеву, ему предлагали эвакуировать Киев – но он не согласился на это, в частности, из-за риска повторного наступления россиян на столицу в таком случае.

Темы: КиевэвакуациявойнаВиталий Кличко
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