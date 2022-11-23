Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потратила много ракет, но продолжает их производить - Воздушные силы

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 13:03
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Россия значительно исчерпала свои запасы ракет, но продолжает их производить.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире 24 канала

Детали: Комментируя данные о том, что у РФ осталось ракет примерно на 3 массированные атаки и обнародованную министром обороны Алексеем Резниковым инфографику, Игнат отметил, что противник продолжает производить современные типы ракет.

Прямая речь: "Это зависит от типа ракет. (Более старые) Х-555 они не производят, а Х-101 могут производить. То же касается и "Калибров".

Это производство не такое быстрое, но оно продолжается. Мы видим, что ракет все же существенно уменьшилось. Ну не рассчитывали оккупанты сражаться (такое длительное время), уже 9-й месяц пошел, и тратить весь этот ракетный арсенал".

Детали: Игнат добавил, что РФ имеет большое количество ракет к зенитному комплексу С-300, которые она использует для террора прифронтовых украинских городов.

 
Для увеличения нажмите на изображение
ИНФОГРАФИКА МОУ

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду

Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: отсутствует электричество

70% процентов Киева без электричества, воду частично вернули – Кличко

Сербия и Косово достигли соглашения в конфликте по номерным знакам

Кремль не отступил от цели контролировать Украину, но завуалировал ее – ISW

США допускают, что РФ применит химоружие в случае продолжения поражений в Украине – СМИ

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы рассказали, как удается сбивать российские Х-101
О широком наступлении россиян говорить рано – Воздушные силы
Воздушные силы посчитали точное количество ракет, выпущенных Россией 15 ноября
Последние новости
11:32
НАБУ объявило в розыск народного депутат Волынца
11:15
До конца дня АЭС снова заработают в украинской энергосистеме - Галущенко
11:07
"PEACEдец", "PEACEда" и "PEACEдюк": в Литве собрали средства на три морских дрона для Украины
11:06
В горсовете Мариуполя рассказали об ужасных условиях обучения детей в оккупации
10:49
На Николаевщине начали подавать электроэнергию
10:46
ВСУ за сутки убили еще 310 оккупантов, уничтожили 10 БПЛА и 51 крылатую ракету - Генштаб
10:37
Более 85% поездов УЗ задерживается более чем на час, некоторые - более чем на десять
10:11
фото Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду
10:07
Пункты пропуска на границе с Румынией и Венгрией не работают: отсутствует электричество
10:06
Львовские врачи за 30 часов пересадили 9 органов пациентам
Все новости...