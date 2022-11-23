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Россия потратила много ракет, но продолжает их производить - Воздушные силы

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 12:03
Россия потратила много ракет, но продолжает их производить - Воздушные силы
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Россия значительно исчерпала свои запасы ракет, но продолжает их производить.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире 24 канала

Детали: Комментируя данные о том, что у РФ осталось ракет примерно на 3 массированные атаки и обнародованную министром обороны Алексеем Резниковым инфографику, Игнат отметил, что противник продолжает производить современные типы ракет.

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Прямая речь: "Это зависит от типа ракет. (Более старые) Х-555 они не производят, а Х-101 могут производить. То же касается и "Калибров".

Это производство не такое быстрое, но оно продолжается. Мы видим, что ракет все же существенно уменьшилось. Ну не рассчитывали оккупанты сражаться (такое длительное время), уже 9-й месяц пошел, и тратить весь этот ракетный арсенал".

Детали: Игнат добавил, что РФ имеет большое количество ракет к зенитному комплексу С-300, которые она использует для террора прифронтовых украинских городов.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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