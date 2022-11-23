Росіяни пограбували вантажівки Енергоатома, які везли обладнання на ЗАЕС

Росіяни пограбували вантажівки ДП "НАЕК "Енергоатом", які везли критично важливе обладнання та запчастини, – окупанти забрали собі кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Минулого тижня ДП "НАЕК "Енергоатом" доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами.



На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі".



Деталі: У НАЕК наголосили, що обігрівачі потрібні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також для створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.







