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Росіяни пограбували вантажівки Енергоатома, які везли обладнання на ЗАЕС

Ірина БалачукСереда, 23 листопада 2022, 13:54
Росіяни пограбували вантажівки Енергоатома, які везли обладнання на ЗАЕС
Фото з Telegram Енергоатома

Росіяни пограбували вантажівки ДП "НАЕК "Енергоатом", які везли критично важливе обладнання та запчастини, – окупанти забрали собі кілька десятків обігрівачів, необхідних для роботи ЗАЕС взимку.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Минулого тижня ДП "НАЕК "Енергоатом" доправило на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію вантаж з критично важливим обладнанням та запчастинами.

На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та "вилучили на свої потреби" 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі".

Деталі: У НАЕК наголосили, що обігрівачі потрібні ЗАЕС для підтримання температури в приміщеннях, а також для створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію.

 

 

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомокупаціявійна
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