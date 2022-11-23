Россияне ограбили грузовики Энергоатома, которые везли оборудование на ЗАЭС

Россияне ограбили грузовики ГП "НАЭК "Энергоатом", которые везли критически важное оборудование и запчасти, – оккупанты забрали себе несколько десятков обогревателей, необходимых для работы ЗАЭС зимой.

Источник: Энергоатом в Telegram

Дословно Энергоатом: "На прошлой неделе ГП "НАЭК "Энергоатом" доставило на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию груз с критически важным оборудованием и запчастями.

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На блокпосте в Васильевке оккупанты заставили разгрузить машины и "изъяли на свои нужды" 45 обогревателей из 300, которые находились в этом грузе. После этого пропустили транспорт дальше".

Детали: В НАЭК отметили, что обогреватели нужны ЗАЭС для поддержания температуры в помещениях, а также для создания условий работы в зимний период в то время, когда станция не производит электроэнергию.