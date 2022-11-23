У Харкові зникло світло
Середа, 23 листопада 2022, 15:07
У Харкові зникло світло та зупинився електротранспорт, є проблеми з електрикою у деяких районах області.
Джерело: KHARKIV Today
Деталі: 23 листопада близько 14:30 у кількох районах міста зникло світло.
У Харківській області ввели аварійні відключення електроенергії.
Крім того, у Харкові зупинилося метро та електротранспорт, на маршрути виводять додаткові автобуси. Є перебої з мобільним зв'язком.
Місцеві журналісти зазначають, що влучань у Харківській області не було.
Світло почало зникати після того, як Росія завдала удару по Києву. Уже відомо про потрапляння в об'єкти інфраструктури. Повітряна тривога триває.
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