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В Харькове пропал свет

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 15:07

В Харькове исчез свет и остановился электротранспорт, есть проблемы с электричеством в некоторых районах области.

Источник: KHARKIV Today

Детали: 23 ноября около 14:30 в нескольких районах города пропал свет.

В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Харькове остановилось метро и электротранспорт, на маршруты выводят дополнительные автобусы. Есть перебои с мобильной связью.

Местные журналисты отмечают, что попаданий в Харьковской области не было.

Свет начал исчезать после того, как Россия нанесла удар по Киеву. Уже известно о попадании в объекты инфраструктуры. Воздушная тревога продолжается.

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Темы: Харьковвойна
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