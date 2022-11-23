В Харькове пропал свет

В Харькове исчез свет и остановился электротранспорт, есть проблемы с электричеством в некоторых районах области.

Источник: KHARKIV Today

Детали: 23 ноября около 14:30 в нескольких районах города пропал свет.

Реклама:

В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Харькове остановилось метро и электротранспорт, на маршруты выводят дополнительные автобусы. Есть перебои с мобильной связью.

Местные журналисты отмечают, что попаданий в Харьковской области не было.

ВИДЕО ДНЯ

Свет начал исчезать после того, как Россия нанесла удар по Киеву. Уже известно о попадании в объекты инфраструктуры. Воздушная тревога продолжается.