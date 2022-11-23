В Харькове пропал свет
Среда, 23 ноября 2022, 15:07
В Харькове исчез свет и остановился электротранспорт, есть проблемы с электричеством в некоторых районах области.
Источник: KHARKIV Today
Детали: 23 ноября около 14:30 в нескольких районах города пропал свет.
В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.
Кроме того, в Харькове остановилось метро и электротранспорт, на маршруты выводят дополнительные автобусы. Есть перебои с мобильной связью.
Местные журналисты отмечают, что попаданий в Харьковской области не было.
Свет начал исчезать после того, как Россия нанесла удар по Киеву. Уже известно о попадании в объекты инфраструктуры. Воздушная тревога продолжается.
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