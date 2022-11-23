Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове пропал свет

Валентина РоманенкоСреда, 23 ноября 2022, 14:07
В Харькове пропал свет

В Харькове исчез свет и остановился электротранспорт, есть проблемы с электричеством в некоторых районах области.

Источник: KHARKIV Today

Детали: 23 ноября около 14:30 в нескольких районах города пропал свет.

Реклама:

В Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Харькове остановилось метро и электротранспорт, на маршруты выводят дополнительные автобусы. Есть перебои с мобильной связью.

Местные журналисты отмечают, что попаданий в Харьковской области не было.

ВИДЕО ДНЯ

Свет начал исчезать после того, как Россия нанесла удар по Киеву. Уже известно о попадании в объекты инфраструктуры. Воздушная тревога продолжается.

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: