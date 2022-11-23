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Росія влучила в підстанцію на Львівщині, в області екстрені відключення електрики

Олена РощінаСереда, 23 листопада 2022, 16:05

Російські війська завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області, 1,5 мільйони громадян залишилися без електроенергії.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова Козицького: "Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. 

Наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.  

Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють".

Деталі: Енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції. 

Козицький зазначив, що якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть "Пункти незламності", де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним. 

ВІДЕО ДНЯ

Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування.

Теми: Львівщинавійнаелектроенергіяпункти обігріву
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