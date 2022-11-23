Росія влучила в підстанцію на Львівщині, в області екстрені відключення електрики
Російські війська завдали двох ракетних ударів по електропідстанції у Львівській області, 1,5 мільйони громадян залишилися без електроенергії.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
Пряма мова Козицького: "Жителі Львівщини, на жаль, маємо два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило.
Наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії.
Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють".
Деталі: Енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції.
Козицький зазначив, що якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть "Пункти незламності", де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним.
Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування.