Россия попала в подстанцию ​​во Львовской области, в области экстренные отключения электричества

Российские войска нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, 1,5 миллиона граждан остались без электроэнергии.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "Жители Львовщины, к сожалению, имеем два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

В настоящее время (15:56) – 1,5 млн человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии.

Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".

Детали: Энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции.

Козицкий отметил, что если не будет возможности быстро восстановить питание, в пострадавших населенных пунктах развернут "Пункты несокрушимости", где можно будет согреться, выпить теплого чая, поесть чего-то горячего и позвонить родным.

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Адреса этих пунктов сообщат органы местного самоуправления.