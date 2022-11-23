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Россия попала в подстанцию ​​во Львовской области, в области экстренные отключения электричества

Елена РощинаСреда, 23 ноября 2022, 15:05

Российские войска нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, 1,5 миллиона граждан остались без электроэнергии.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь Козицкого: "Жители Львовщины, к сожалению, имеем два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

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В настоящее время (15:56) – 1,5 млн человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии.

Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".

Детали: Энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции.

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Козицкий отметил, что если не будет возможности быстро восстановить питание, в пострадавших населенных пунктах развернут "Пункты несокрушимости", где можно будет согреться, выпить теплого чая, поесть чего-то горячего и позвонить родным.

Адреса этих пунктов сообщат органы местного самоуправления.

Темы: Львовщинавойнаэлектроэнергияпункты обогрева
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