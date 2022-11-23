Россия попала в подстанцию во Львовской области, в области экстренные отключения электричества
Российские войска нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, 1,5 миллиона граждан остались без электроэнергии.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий
Прямая речь Козицкого: "Жители Львовщины, к сожалению, имеем два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
В настоящее время (15:56) – 1,5 млн человек в Яворовском, Львовском и Червоноградском районах без электроэнергии.
Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют".
Детали: Энергетики выехали на место попадания и работают над тем, чтобы запитать область в обход этой подстанции.
Козицкий отметил, что если не будет возможности быстро восстановить питание, в пострадавших населенных пунктах развернут "Пункты несокрушимости", где можно будет согреться, выпить теплого чая, поесть чего-то горячего и позвонить родным.
Адреса этих пунктов сообщат органы местного самоуправления.