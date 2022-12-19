У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки

У Києві через значні обмеження в електроенергії без стабільного живлення 10 котелень, перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко

Пряма мова: "У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.

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В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі".

Деталі: Кличко вказав адреси пунктів обігріву, що розташовані найближче до будинків, де можуть бути проблеми з теплом.

Дарницький район:

ВІДЕО ДНЯ

Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б

Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)

Святошинський район:

Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а

Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.

Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.

Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8

Шевченківський район:

Школа №82, вул. Шпака, 4

Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10

Школа №102, вул. Шулявська 10-12

Фаховий коледж "Універсум", пров. Політехнічний, 3-А

Солом’янський район:

Школа №69, вул. Донецька, 25

Школа № 64, вул. Ушинського, 32

Школа №43, вул. Преображенська, 17

Ліцей №144, просп. Лобановського, 6

Окрім наявних, додаткові пункти обігріву розгорнуть за адресами:

вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет)

на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.

Кличко запевнив, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово.

Передісторія: