У Києві через складну ситуацію з електрикою без тепла можуть бути 144 будинки
У Києві через значні обмеження в електроенергії без стабільного живлення 10 котелень, перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках.
Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко
Пряма мова: "У зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значеними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці.
В результаті цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути в 144 житлових будинках міста. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі".
Деталі: Кличко вказав адреси пунктів обігріву, що розташовані найближче до будинків, де можуть бути проблеми з теплом.
Дарницький район:
- Школа І-ІІІ ступенів № 280, вул.Євгена Харченка 23Б
- Навчально-науковий Інститут N3 Національної Академії Внутрішніх Справ, вул.Колекторна, 4 (намет)
Святошинський район:
- Територіальний центр, вул.Жмеринська,22а
- Середня загальноосвітня школа №215, вул.Жмеринська, 20.
- Середня загальноосвітня школа №253, вул.Жмеринська, 34.
- Спеціалізована школа №76 вул.Жмеринська, 8
Шевченківський район:
Школа №82, вул. Шпака, 4
- Заклад дошкільної освіти №488, вул. Капніст, 10
- Школа №102, вул. Шулявська 10-12
- Фаховий коледж "Універсум", пров. Політехнічний, 3-А
Солом’янський район:
- Школа №69, вул. Донецька, 25
- Школа № 64, вул. Ушинського, 32
- Школа №43, вул. Преображенська, 17
- Ліцей №144, просп. Лобановського, 6
Окрім наявних, додаткові пункти обігріву розгорнуть за адресами:
- вул. Шпака, 2, просп. Повітрофлотський, 41 (намет)
- на розі вулиць Жмеринської та Бетховена.
Кличко запевнив, що всі понад 430 розгорнутих в місті пунктів обігріву працюють цілодобово.
Передісторія:
- У ніч із 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", 30 з яких знищили Сили оборони. Київ атакували 23 дрони-камікадзе, 18 із них було збито. Було влучання в об’єкт інфраструктури.
- Після цієї атаки у Києві без опалення вдень були близько 3% споживачів.
- Станом на вечір понеділка деякі споживачі у столиці були без світла щонайменше 10 годин.